Глава Нацполиции Украины Сергей Князев сообщил журналистам, что по факту гибели депутата Сергея Тымчука было возбуждено уголовное дело по статье " умышленное убийство". По словам Князева, эксперты продолжают восстанавливать подробности инцидента.
"Уголовное дело по статье "умышленное убийство" уже возбуждено. Следователи продолжают уточнять подробности происшествия. Мы не откидываем другие версии. Возможно, причиной смерти Тымчука стало неосторожное обращение с оружием, либо самоубийство", - пояснил Князев.
Напомним, "Правда.Ру" рассказывала о гибели депутата Верховной рады от партии "Народный фронт" Дмитрия Тымчука. По предварительной версии, он случайно выстрелил в себя когда чистил наградной пистолет.
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