Украинская полиция возбудила уголовное дело по факту убийства нардепа Тымчука

Глава Нацполиции Украины Сергей Князев сообщил журналистам, что по факту гибели депутата Сергея Тымчука было возбуждено уголовное дело по статье " умышленное убийство". По словам Князева, эксперты продолжают восстанавливать подробности инцидента.



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"Уголовное дело по статье "умышленное убийство" уже возбуждено. Следователи продолжают уточнять подробности происшествия. Мы не откидываем другие версии. Возможно, причиной смерти Тымчука стало неосторожное обращение с оружием, либо самоубийство", - пояснил Князев.

Напомним, "Правда.Ру" рассказывала о гибели депутата Верховной рады от партии "Народный фронт" Дмитрия Тымчука. По предварительной версии, он случайно выстрелил в себя когда чистил наградной пистолет.

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