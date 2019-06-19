Россияне не скрывают своего страха перед китайцами, поскольку опасаются экономической, политической и военной интервенции со стороны могущественного азиатского соседа. К такому выводу пришли журналисты немецкого издания Die Welt в статье "Если даже Путин боится, то помилуй нас бог!".
Несмотря на многочисленные дружеские заверения со стороны лидеров России и Китая, россияне "в частных беседах" не спешат называть китайцев своими друзьями. Один из главных страхов заключается в том, что Китай может занять российские земли на Дальнем Востоке и благодаря своему количеству вытеснить оттуда Россию, отмечается в статье.
По словам журналистов, одна деталь в полной мере отражает скепсис россиян: из всех зарубежных государственных деятелей руководитель Китая - единственный, над которым Владимир Путин не шутил. Более того, президент России никогда не опаздывает на встречи с Си Цзиньпином, в то время как других своих зарубежных коллег "он заставляет ждать часами", заключают в статье.
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