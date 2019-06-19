Депутат ВР от партии "Народный фронт" Антон Геращенко сообщил в Facebook о гибели своего однопартийца. 19 июня депутат Украины Дмитрий Тымчук был найден у себя дома мертвым. Причиной смерти стало ранение несовместимое с жизнью, которое получил Тымчук при чистке наградного пистолета.
"Около часа назад у себя дома был найден мертвым депутат Украины и мой близкий друг Дмитрий Тымчук. На месте происшествия работает следственная группа. По предварительной информации, Тымчук нанес себе смертельное ранение при чистке наградного пистолета", - написал в социальной сети Геращенко.
Напомним, "Правда.Ру" рассказывала о заявлении, которое делал Дмитрий Тымчук в 2014 году. Тогда, по его словам, на Донбассе было уничтожено более 60% украинской военной техники.
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