Возле украинской границы сосредоточены десятки тысяч российских военных - Генштаб ВСУ

Начальник управления верификации Генерального штаба Вооружённых сил Украины Андрей Гудзь рассказал о большом количестве российских военных на границе. По его словам, часть военнослужащих сосредоточена на территории Донецкой и Луганской народных республик, а также на Крымском полуострове.



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"По нашим подсчетам, общее количество военнослужащих российской армии, которые дислоцируются неподалеку от украинской границы составляет около 82 тысяч человек", - рассказал журналистам Гудзь.

Также Гудзь раскрыл информацию о том, что Россия дислоцирует в Крыму новейшие самолеты и вертолеты: Су-30М, Миг-29, Як-130, Ми-24 и Ми-35М.

Напомним, "Правда.Ру" рассказывала о том, как все украинские военные и спецслужбы были приведены в полную боевую готовность после событий в Керченском проливе.

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