Жители норвежского острова захотели отказаться от времени из-за полярного дня

Жители острова Соммарёй в Норвегии решили отказаться от времени на период полярного дня, который длится 69 дней - с 18 мая по 26 июля. Соответствующую петицию они передали в норвежский парламент.

Как сообщает телеканал CNN, остров расположен за полярным кругом. С ноября по январь местные жители переживают долгую полярную ночь, когда солнце не встает из-за горизонта, поэтому стараются максимально использовать летние месяцы.

"Полярным днем мы просто живем в соответствии с дневным режимом. На часах два часа ночи? Подростки идут купаться, дети играют в футбол, а взрослые красят свои дома", - рассказал один из жителей острова.

Зона без времени позволит перейти на более гибкий график в школах и на работе, которая чаще всего касается туризма и рыболовства. Представители острова в скором времени встретятся с депутатами парламента для обсуждения своей инициативы.