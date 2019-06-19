Руководство Ирана допускает возможность укрепления ПВО страны за счет российских зенитно-ракетных комплексов (ЗРК) С-400 в случае возникновения угроз своей национальной безопасности. Об этом заявил секретарь высшего совета национальной безопасности Ирана Али Шамхани.
"Иран всегда имел обширное сотрудничество с Россией в оборонной сфере и в сфере безопасности. Если оценки оборонного сектора Ирана покажут необходимость в С-400, то мы обязательно будем вести переговоры и принимать решение вместе с российскими друзьями", - передает его слова агентство РИА "Новости".
Шахмани добавил, что в настоящее время реальных угроз для Ирана нет, поэтому вопрос покупки зарубежных систем ПВО не стоит на повестке дня.
"Сейчас мы сталкиваемся с показной угрозой. Но тем не менее в вопросах повышения потенциала противовоздушной обороны нашей страны, помимо национальных возможностей мы думаем и об использовании и зарубежного потенциала", - заключил он.
Напомним, ранее агентство Bloomberg со ссылкой на собственные источники сообщило о том, что Россия отклонила запрос Ирана о покупке С-400.
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