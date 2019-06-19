Японский парламент запретил телесные наказания детей

Парламент Японии одобрил законопроект, запрещающий физические наказания в отношении детей. Решение было принято на заседании верхней палаты законодательного органа.



Власти Японии запретили любое физическое наказание...

Документ вводит полный запрет на любые телесные наказания. Меры в отношении нарушителей этого запрета в законопроекте не оговорены.

Более широкие права по вмешательству в дела о домашнем насилии получат также и социальные работники. Как уточняет агентство ТАСС, в настоящее время законодательство страны в большей степени находится на стороне родителей и не защищает права детей в полной мере.