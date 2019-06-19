Парламент Японии одобрил законопроект, запрещающий физические наказания в отношении детей. Решение было принято на заседании верхней палаты законодательного органа.
Документ вводит полный запрет на любые телесные наказания. Меры в отношении нарушителей этого запрета в законопроекте не оговорены.
Более широкие права по вмешательству в дела о домашнем насилии получат также и социальные работники. Как уточняет агентство ТАСС, в настоящее время законодательство страны в большей степени находится на стороне родителей и не защищает права детей в полной мере.
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