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Источник Правда.Ру

США дополнительно выделят ВСУ $250 млн

Мир » Бывший СССР » Украина print

Министерство обороны Соединенных Штатов Америки дополнительно профинансирует Вооруженные силы Украины.


Об этом говорится на официальном сайте Пентагона.

Речь, согласно предоставленной информации, идет о 250 миллионах долларов.

Министерство обороны США сообщает, что постсоветская республика потратит выделенные ей денежные средства на подготовку, снабжение и обеспечение своей армии.

Отметим, что, согласно заявлениям представителей Конгресса Соединенных Штатов Америки, 250 миллионов долларов будут переведены Украине в следующем финансовом году.

Следующий же финансовый год для Пентагона начнется уже совсем скоро - 1 октября года текущего.

Напомним, что США поддержали пришедшую к власти на Украине в результате государственного переворота 2014 года оппозицию. Также Вашингтон занял позицию Киева по вопросу вхождения Крымского полуострова в состав Российской Федерации. Так, Соединенные Штаты Америки, подобно Украине, назвали действия России "аннексией".

США неоднократно оказывали Украине финансовую помощь. По официальным данным Пентагона на минувший год, например, Соединенные Штаты Америки направили на поддержку постсоветской республики в сфере безопасности как минимум 1 миллиард долларов.

Ранее "Правда.Ру" писала о том, что Литва передала Украине снятые с вооружения и неиспользуемые ею боеприпасы к стрелковому оружию советского производства.

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