Президент США Дональд Трамп рассказал, что планирует провести переговоры с лидером Китая Си Цзиньпином во время саммита G20, который пройдет на следующей неделе. Трамп написал в Twitter, что договорился о встрече с Цзиньпином в ходе телефонного разговора.
Недавно президент США утверждал, что готов ввести дополнительные пошлины на китайские товары, если переговоры с Си Цзиньпином в рамках саммита G20 не увенчаются успехом.
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google
Си Цзиньпин призвал лидеров азиатских стран создать новую конструкцию безопасности в Азии, чтобы повысить обороноспособность региона.
Лидер КПРФ Геннадий Зюганов считает, что нужно срочно менять "губительный" для страны социально-экономический курс.
Об этом в социальных сетях сообщают жители уральского города.