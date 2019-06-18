Трамп встретится с Си Цзиньпином в рамках саммита G20

Президент США Дональд Трамп рассказал, что планирует провести переговоры с лидером Китая Си Цзиньпином во время саммита G20, который пройдет на следующей неделе. Трамп написал в Twitter, что договорился о встрече с Цзиньпином в ходе телефонного разговора.



Трамп пригрозил Китаю новыми санкциями, если Си не встретится с ним

Недавно президент США утверждал, что готов ввести дополнительные пошлины на китайские товары, если переговоры с Си Цзиньпином в рамках саммита G20 не увенчаются успехом.