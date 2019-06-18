Правительство Венесуэлы обвинило Гуайдо в хищении госсредств

Министр связи и информации Венесуэлы Хорхе Родригес заявил, что правительство располагает информацией о хищениях государственных средств Хуаном Гуайдо. По словам Родригеса, государственные деньги, которые лидер оппозиция присвоил незаконным путем, шли на оплату "наемных убийц".



Кто такой Хуан Гуайдо, объявивший себя президентом Венесуэлы / Новости от 24.01.2019 17:52

Глава ведомства пояснил, что с помощью убийств высокопоставленных венесуэльских чиновник Гуайдо хотел дестабилизировать политическую ситуацию в стране. Власти узнали об этом после задержания помощника Гуайдо - Роберто Марреро, который был его правой рукой и отвечал за рекрутинг "наемных убийц".