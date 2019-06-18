Министр связи и информации Венесуэлы Хорхе Родригес заявил, что правительство располагает информацией о хищениях государственных средств Хуаном Гуайдо. По словам Родригеса, государственные деньги, которые лидер оппозиция присвоил незаконным путем, шли на оплату "наемных убийц".
Глава ведомства пояснил, что с помощью убийств высокопоставленных венесуэльских чиновник Гуайдо хотел дестабилизировать политическую ситуацию в стране. Власти узнали об этом после задержания помощника Гуайдо - Роберто Марреро, который был его правой рукой и отвечал за рекрутинг "наемных убийц".
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google
Си Цзиньпин призвал лидеров азиатских стран создать новую конструкцию безопасности в Азии, чтобы повысить обороноспособность региона.
Митинг под лозунгом "Закон и справедливость для всех", поводом к которому послужило резонансное дело журналиста Ивана Голунова, прошел сегодня в Москве.
Об этом в социальных сетях сообщают жители уральского города.