Немецкие политики Штефан Вайль и Мануэла Швезиг предали Украину и ее население.
Об этом в интервью газете Neue Osnabrucker Zeitung заявил посол постсоветской республики в Германии Андрей Мельник.
Дипломат раскритиковал немецких политиков за "пророссийскую позицию".
Отметим, что Штефан Вайль, премьер-министр федеральной земли Нижняя Саксония, например, критикует санкции Соединенных Штатов Америки и стран Европы в отношении Российской Федерации.
Мануэла Швезиг же, премьер-министр Мекленбурга-Передней Померании, в свою очередь выступает за более тесные дипломатические отношения Москвы и Берлина.
Расстроенный позицией немецких премьер-министров Андрей Мельников в интервью Neue Osnabrucker Zeitung заявил, что Вайль и Швезиг "пособники" Кремля, а своими заявлениями они якобы рушат доверие Украины к Германии.
Напомним, что сегодня, 18 июня, действующий президент постсоветской республики Владимир Зеленский прибудет с рабочим визитом в Берлин, столицу Германии.
Ранее "Правда.Ру" писала о том, что бывший генеральный прокурор Украины предложил взыскать с России плату за земли Юрия Долгорукого.
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