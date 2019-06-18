Посол Украины в Германии обвинил немецких политиков в пособничестве Кремлю

Немецкие политики Штефан Вайль и Мануэла Швезиг предали Украину и ее население.



В Германии призвали Украину закрыть сайт «Миротворец» / Новости от 15.11.2018 13:45

Об этом в интервью газете Neue Osnabrucker Zeitung заявил посол постсоветской республики в Германии Андрей Мельник.

Дипломат раскритиковал немецких политиков за "пророссийскую позицию".

Отметим, что Штефан Вайль, премьер-министр федеральной земли Нижняя Саксония, например, критикует санкции Соединенных Штатов Америки и стран Европы в отношении Российской Федерации.

Мануэла Швезиг же, премьер-министр Мекленбурга-Передней Померании, в свою очередь выступает за более тесные дипломатические отношения Москвы и Берлина.

Расстроенный позицией немецких премьер-министров Андрей Мельников в интервью Neue Osnabrucker Zeitung заявил, что Вайль и Швезиг "пособники" Кремля, а своими заявлениями они якобы рушат доверие Украины к Германии.

Напомним, что сегодня, 18 июня, действующий президент постсоветской республики Владимир Зеленский прибудет с рабочим визитом в Берлин, столицу Германии.

Ранее "Правда.Ру" писала о том, что бывший генеральный прокурор Украины предложил взыскать с России плату за земли Юрия Долгорукого.

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