Европейские журналисты спросили у президента Украины, что первое он скажет Владимиру Путину при их первом контакте. Владимир Зеленский смоделировал ситуацию и заявил, что укажет российскому лидеру на принадлежность Донбасса и Крыма. "Крым и Донбасс - это украинские земли", - такую фразу припас Зеленский для встречи с Путиным.
Президент Украины призвал европейских лидеров не отказываться от антироссийских санкций, которые, по его мнению, являются хорошим рычагом давления на Москву. Зеленский заявил, что о полной или даже частичной отмене санкций может идти речь только после возвращения Крыма и Донбасса в состав Украины.
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