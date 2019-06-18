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Зеленский придумал, что скажет Владимиру Путину при первом контакте

Мир » Бывший СССР print

Европейские журналисты спросили у президента Украины, что первое он скажет Владимиру Путину при их первом контакте. Владимир Зеленский смоделировал ситуацию и заявил, что укажет российскому лидеру на принадлежность Донбасса и Крыма. "Крым и Донбасс - это украинские земли", - такую фразу припас Зеленский для встречи с Путиным.


Зеленский ответил Саакашвили на идею приехать на Украину / Новости от 31.03.2019 15:42

Президент Украины призвал европейских лидеров не отказываться от антироссийских санкций, которые, по его мнению, являются хорошим рычагом давления на Москву. Зеленский заявил, что о полной или даже частичной отмене санкций может идти речь только после возвращения Крыма и Донбасса в состав Украины.

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Темы крым путин донбасс встреча контакт зеленский
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