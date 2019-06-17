Над зданием муниципалитета в Швеции подняли флаг СССР

Неизвестные вывесили флаг Советского Союза над зданием муниципалитета в шведской коммуне Тэбю в понедельник, 17 июня.



В Латвии запретят советскую военную форму и флаг СССР

Как сообщает местное издание Expressen, флаг утром обнаружил смотритель коммуны и немедленно его спустил. Начальник охраны заявил, что служба безопасности отнесется к данному инциденту со всей серьезностью и доложит о нем в полицию.

Местные СМИ предположили, что флаг подняли ночью. Сделать это могли только работники муниципалитета.

Ранее "Правда.Ру" писала о том, что законопроект, запрещающий носить форму Красной армии на любых общественных мероприятиях, был внесен на рассмотрение в латвийский парламент в марте. Проект закона получил одобрение Комиссии по правам человека и общественным делам сейма Латвии.

В случае утверждения поправок, они вступят в законную силу с 1 января 2020 года. Под запрет попадет форменная одежда вооруженных сил и органов внутренних дел СССР и нацистской Германии. Нарушителей ждет штраф до 140 евро.

"Людям надо понимать, что носить советскую или нацистскую форму и символику на публичных мероприятиях в нашем государстве совершенно неприемлемо", - отметил председатель комиссии Артус Кайминьш.

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