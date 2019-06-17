Размер государственного долга Италии достиг исторического максимума.
Об этом, ссылаясь на данные Центрального банка Италии, сообщает местное издание La Repubblica.
Согласно предоставленной информации, размер госдолга Италии на апрель текущего составляет 2,373 триллиона евро.
Отметим, что по сравнению с мартом, например, государственный долг Италии вырос на 14,8 миллиардов евро.
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