Размер госдолга Италии достиг исторического максимума в €2,373 трлн

Размер государственного долга Италии достиг исторического максимума.



Италия выступила за отмену санкций против России / Новости от 05.03.2019 21:19

Об этом, ссылаясь на данные Центрального банка Италии, сообщает местное издание La Repubblica.

Согласно предоставленной информации, размер госдолга Италии на апрель текущего составляет 2,373 триллиона евро.

Отметим, что по сравнению с мартом, например, государственный долг Италии вырос на 14,8 миллиардов евро.