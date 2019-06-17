Российские стратегические объекты неоднократно подвергались кибератакам из США. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
"Информация о намеренных атаках на российскую систему энергоснабжения была категорическим образом опровергнута Дональдом Трампом. Но, если допустить, что какие-то ведомства занимаются этим, не информируя президента, это имеет все признаки кибервойны в отношении России", - передает его слова агентство ТАСС.
Представитель Кремля подчеркнул, что российские ведомства противодействуют всем подобным попыткам. Более того, Москва предложила организовать международное сотрудничество для борьбе с киберпреступностью, однако "американские партнеры никогда на это не откликались", заключил Песков.
Напомним, 15 апреля издание The New York Times со ссылкой на источники в американском правительстве заявило, что власти США активизировали попытки внедрить вредоносные программы в российскую систему энергоснабжения. Трамп назвал эту информацию ложной и обвинил журналистов в государственной измене.
Ранее "Правда.Ру" писала о том, что администрация президента сняла ограничения на наступательные операции США в киберсфере. Об этом заявил советник президента Трампа по вопросам национальной безопасности Джон Болтон.
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