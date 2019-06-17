Глава Еврокомиссии заявил, что Евросоюзу не возвести "архитектуру безопасности" без РФ

Европейский союз работает над новыми отношениями с Российской Федерацией.



Евросоюз может расширить санкции против России / Новости от 30.11.2018 12:56

Об этом заявил глава Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер.

Без России, отметил специалист, "архитектура безопасности" невозможна.

Жан-Клод Юнкер счел нужными отметить, что осуждает "аннексию" Крымского полуострова Российской Федерацией, но видит необходимость "жить в мире".