Европейский союз работает над новыми отношениями с Российской Федерацией.
Об этом заявил глава Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер.
Без России, отметил специалист, "архитектура безопасности" невозможна.
Жан-Клод Юнкер счел нужными отметить, что осуждает "аннексию" Крымского полуострова Российской Федерацией, но видит необходимость "жить в мире".
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