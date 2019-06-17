Опрос: половина работающих в Польше украинцев думает о переезде в другие страны ЕС

Порядка 45% приезжающих на заработки в Польшу граждан Украины в перспективе планируют переехать в другие государства Европейского союза.



Украину ждет очередная крупная волна миграции — эксперт / Новости от 22.10.2018 20:05

Об этом свидетельствуют данные социологического исследования "Работник с Украины: между Польшей и Германией".

Специалисты задали гражданам постсоветской республики вопрос о том, знают ли они о планах властей Германии со следующего года упростить процедуру трудоустройства представителей третьих стран.

Подавляющее большинство украинцев — 76% — ответили, что осведомлены об этом.

Почти половина — 44,9% — признались социологам, что и вовсе уже планируют переезд в страны Западной Европы.

Согласно предоставленной информации, наибольшее количество трудящихся в Польше граждан Украины намерены переехать именно в Германию. Страна привлекает выходцев из постсоветской республики приличными заработками и высоким уровнем жизни.

Большинство опрошенных — 65% — признались, что не владеют немецким языком.

Отметим, что многие украинцы также мечтают о переезде в Чехию и Швецию.