Президент США Дональд Трамп и Конгресс должны властям Вашингтона более 7 миллионов долларов за проведение в городе церемонии инаугурации в январе 2017 года. Об этом сообщает американское издание The Washington Post со ссылкой на соответствующую финансовую документацию.
По информации журналистов, мэрия столицы потратила на проведение четырехдневных праздничных мероприятий около 27,3 миллиона долларов. Деньги ушли на организацию работы полиции, пожарных, бригад неотложной медицинской помощи и транспортных служб города.
К настоящему времени администрация президента и законодатели покрыли только часть этой суммы - около 20 миллионов долларов. Власти Вашингтона вынуждены использовать деньги специального фонда безопасности для защиты города от терроризма и проведения общественных мероприятий, отмечается в статье. Фонд в течение многих лет пополнялся из федерального бюджета, однако теперь он может окончательно исчезнуть, заключают журналисты.
Ранее "Правда.Ру" писала о том, что Дональд Трамп предрек крах американской экономики, если он не одержит победу на выборах президента в 2020 году. Американский лидер отметил, что "экономика Трампа" бьет все рекорды, и большинство рекордов еще впереди.
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