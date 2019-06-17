Трамп должен властям Вашингтона 7 млн долларов за церемонию инаугурации

Президент США Дональд Трамп и Конгресс должны властям Вашингтона более 7 миллионов долларов за проведение в городе церемонии инаугурации в январе 2017 года. Об этом сообщает американское издание The Washington Post со ссылкой на соответствующую финансовую документацию.



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По информации журналистов, мэрия столицы потратила на проведение четырехдневных праздничных мероприятий около 27,3 миллиона долларов. Деньги ушли на организацию работы полиции, пожарных, бригад неотложной медицинской помощи и транспортных служб города.

К настоящему времени администрация президента и законодатели покрыли только часть этой суммы - около 20 миллионов долларов. Власти Вашингтона вынуждены использовать деньги специального фонда безопасности для защиты города от терроризма и проведения общественных мероприятий, отмечается в статье. Фонд в течение многих лет пополнялся из федерального бюджета, однако теперь он может окончательно исчезнуть, заключают журналисты.

Ранее "Правда.Ру" писала о том, что Дональд Трамп предрек крах американской экономики, если он не одержит победу на выборах президента в 2020 году. Американский лидер отметил, что "экономика Трампа" бьет все рекорды, и большинство рекордов еще впереди.

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