Саакашвили: Порошенко не может употреблять вино, произведенное на Украине

Бывший президент Украины Петр Порошенко не верит, что в постсоветской республике есть хорошее вино.



Порошенко согласился пройти тест на алкоголь...

Об этом в интервью одному из украинских телеканалов заявил бывший глава Одесской области Михаил Саакашвили.

По его словам, Петр Порошенко не может употреблять вино, произведенное на Украине — экс-глава государства считает, что оно плохого качества.