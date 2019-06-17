Бывший президент Украины Петр Порошенко не верит, что в постсоветской республике есть хорошее вино.
Об этом в интервью одному из украинских телеканалов заявил бывший глава Одесской области Михаил Саакашвили.
По его словам, Петр Порошенко не может употреблять вино, произведенное на Украине — экс-глава государства считает, что оно плохого качества.
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