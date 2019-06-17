Журналисты "России 1" нашли "причастных" к убийствам Захарченко и Моторолы

В программе "Вести недели" на телеканале "Россия 1" были названы сотрудники Службы безопасности Украины (СБУ), который якобы причастны к убийствам главы Донецкой народной республики (ДНР) Александра Захарченко и полевого командира Арсена Павлова (Моторолы).



Следователи установили организаторов убийства Александра Захарченко / Новости от 17.05.2019 12:34

Журналисты показали человека, имя и должность которого авторы программы раскрывать не стали. Он сообщил, что к совершению терактов в Донбассе причастен помощник начальника департамента контрразведки СБУ. "Именно на нем кровь героев ДНР Арсена Павлова и Александра Захарченко", - пояснил анонимный гость. В сюжете также были упомянуты и другие сотрудники украинских спецслужб.

Напомним, Александр Захарченко погиб 31 августа 2018 года в результате взрыва в кафе. Арсен Павлов погиб 16 октября 2016 года от взрыва бомбы, заложенной возле лифта жилого дома в Донецке.

Ранее "Правда.Ру" писала о том, что убийство Александра Захарченко выгодно лишь одной стороне - Российской Федерации. Так считает украинский депутат Дмитрий Тымчук, руководитель "Информационного сопротивления".

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