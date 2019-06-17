Американский ведущий назвал вегетарианские бургеры проделками Сатаны

Вегетарианские бургеры — часть плана Сатаны по уничтожению населения планеты Земля.



Родители Против Вегетарианства? Не говорите, что вы вегетарианец или веган.

Об этом в эфире своей собственной передачи TruNews заявил американский ведущий Рик Вайлз.

Ненастоящее мясо, убежден журналист, создано приверженцами Сатаны дабы разрушить царство растений и животных, а также изменить ДНК человека.

"Они" не хотят, чтобы мы рождались, пугает своих зрителей Рик Вайлз. "Они" хотят создать расу созданий без души, заявил ведущий.

Вайлз посетовал, что в скором времени люди даже не будут знать, какое мясо они едят — искусственное или же настоящее.