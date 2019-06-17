Великобритания рассматривает возможность частичной разморозки дипломатических отношений Лондона с Москвой.
Об этом сообщает британское издание The Guardian.
Британия, пишут авторы материала, заинтересована в организации встречи премьер-министра страны Терезы Мэй с действующим президентом Российской Федерации Владимиром Путиным в ходе саммита Большой двадцатки в Японии.
Напомним, что Лондон заморозил отношения с Москвой после инцидента с "отравлением" Сергея и Юлии Скрипаль в Солсбери в марте минувшего года. Тогда Великобритания выслала из страны сразу 23 российских дипломата.
Если же на полях саммита Большой двадцатки встреча Владимира Путина и Терезы Мэй действительно состоится, то она станет первой после того злосчастного случая.
Великобритания, сообщает The Guardian, по-прежнему уверена в виновности Российской Федерации в "отравлении" Скрипалей, но при неких определенных условиях Лондон все же готов пойти на частичное восстановление отношений.
Напомним, что экс-полковник ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия были обнаружены в бессознательном состоянии 4 марта 2018 года в британском городе Солсбери. Лондон обвинил тогда в произошедшем российские спецслужбы. Тереза Мэй, например, заявляла, что Скрипали были отравлены с помощью нервно-паралитического вещества класса "Новичок", якобы разработанного в России.
Российская сторона же все обвинения в свой адрес отрицает.
Ранее "Правда.Ру" писала о том, что действующий президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп посоветовал Соединенному Королевству не платить Европейскому союзу 50 миллиардов долларов отступных по Brexit.
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