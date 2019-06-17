Если Иран не подчинится США, Вашингтон должен пригрозить потопить любой иранский корабль, покинувший порт. Такое мнение в авторской статье под название "Если Иран не изменит свое поведение, мы потопим его флот" для издания The New York Times высказал эксперт Бретт Стивенс.
По его словам, Соединенные Штаты не хотят войны, но обязаны реагировать "на бесчинства пиратского Ирана", который якобы атаковал два нефтяных танкера в Оманском заливе 13 июня с помощью магнитных мин. Автор ссылается на отчет Центрального командования ВС США, в котором представлены "весьма убедительные доказательства" вины Ирана.
"Возможно, Трамп - лжец, но вооруженные силы США - нет. Пока еще остаются вопросы о типе снарядов, с помощью которых были атакованы танкеры, и на тщательное расследование нужно некоторое время. Однако потребуется значительная доза самообмана, чтобы притвориться, что Иран не имеет никакого отношения к этим атакам", - пишет Стивенс.
Нападение на суда - это прямая атака на международный порядок, поэтому такие действия нельзя оставлять безнаказанными, считает эксперт. Ответ Ирану не должен стать "привычным для Трампа циклом громких угроз и уступок", отмечается в материале.
"Необходимо заявить о новых правилах применения оружия, чтобы у ВМС США появилась возможность уничтожать иранские корабли и быстроходные катера, которые угрожают военным и коммерческим судам, находящимся в международных водах. Если Тегеран не захочет подчиниться, США стоит пригрозить потопить любое иранское военное судно, покинувшее порт", - указывает автор статьи.
Он добавляет, что США не смирились с сомалийскими пиратами и не смирятся с "пиратским государством, которое взять глобальную экономику в заложники".
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