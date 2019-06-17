В New York Times предложили утопить флот "пиратского" Ирана

Если Иран не подчинится США, Вашингтон должен пригрозить потопить любой иранский корабль, покинувший порт. Такое мнение в авторской статье под название "Если Иран не изменит свое поведение, мы потопим его флот" для издания The New York Times высказал эксперт Бретт Стивенс.



Трамп обвинил Иран в атаке на нефтяные танкеры в Оманском заливе / Новости от 14.06.2019 19:28

По его словам, Соединенные Штаты не хотят войны, но обязаны реагировать "на бесчинства пиратского Ирана", который якобы атаковал два нефтяных танкера в Оманском заливе 13 июня с помощью магнитных мин. Автор ссылается на отчет Центрального командования ВС США, в котором представлены "весьма убедительные доказательства" вины Ирана.

"Возможно, Трамп - лжец, но вооруженные силы США - нет. Пока еще остаются вопросы о типе снарядов, с помощью которых были атакованы танкеры, и на тщательное расследование нужно некоторое время. Однако потребуется значительная доза самообмана, чтобы притвориться, что Иран не имеет никакого отношения к этим атакам", - пишет Стивенс.

Нападение на суда - это прямая атака на международный порядок, поэтому такие действия нельзя оставлять безнаказанными, считает эксперт. Ответ Ирану не должен стать "привычным для Трампа циклом громких угроз и уступок", отмечается в материале.

"Необходимо заявить о новых правилах применения оружия, чтобы у ВМС США появилась возможность уничтожать иранские корабли и быстроходные катера, которые угрожают военным и коммерческим судам, находящимся в международных водах. Если Тегеран не захочет подчиниться, США стоит пригрозить потопить любое иранское военное судно, покинувшее порт", - указывает автор статьи.

Он добавляет, что США не смирились с сомалийскими пиратами и не смирятся с "пиратским государством, которое взять глобальную экономику в заложники".

Читайте также: Иран отверг обвинения США в атаке на нефтяные танкеры в Оманском заливе

МИД Великобритании поддержал обвинения США в адрес Ирана