Казахстану "абсолютно необходимы" отношения с Российской Федерацией.
Об этом в интервью телеканалу Euronews заявил действующий президент постсоветской республики Касым-Жомарт Токаев.
Страны, напомнил глава государства, объединяет самая длинная непрерывная сухопутная граница.
Но не только Россия нужна Казахстану, уверен Касым-Жомарт Токаев. И РФ без соседней республики "будет несколько иной", заявил президент Казахстана.
Напомним, что Касым-Жомарт Токаев принес присягу и официально вступил в должность главы постсоветской республики на минувшей неделе, 12 июня.
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