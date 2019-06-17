Касым-Жомарт Токаев заявил, что Россия и Казахстан нуждаются друг в друге

Казахстану "абсолютно необходимы" отношения с Российской Федерацией.



Ближе только Белоруссия: Что значит Казахстан для России? И Россия для Казахстана? / Новости от 19.03.2019 21:57

Об этом в интервью телеканалу Euronews заявил действующий президент постсоветской республики Касым-Жомарт Токаев.

Страны, напомнил глава государства, объединяет самая длинная непрерывная сухопутная граница.

Но не только Россия нужна Казахстану, уверен Касым-Жомарт Токаев. И РФ без соседней республики "будет несколько иной", заявил президент Казахстана.

Напомним, что Касым-Жомарт Токаев принес присягу и официально вступил в должность главы постсоветской республики на минувшей неделе, 12 июня.