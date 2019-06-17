Индонезия вернет США контейнеры с токсичными отходами

Индонезия отправит в США пять контейнеров с токсичными отходами.



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Об этом, ссылаясь на Министерство охраны окружающей среды и лесного хозяйства Индонезии, сообщает местное издание The Jakarta Post.

Ранее контейнеры прибыли в Индонезию из Канады, но отправлены будут в США.

Груз уже погружены на судно, сообщают средства массовой информации.

В общей сложности, сообщает The Jakarta Post, в Индонезию попало 65 контейнеров. В большинстве из них — бумага, текстиль, древесина и обуви. Но в пяти контейнерах оказались также токсичные вещества.