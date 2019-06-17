Внешняя политика США, которые шантажируют Германию из-за строительства магистрального газопровода "Северный поток-2", противоречит отношениям двух суверенных государств.
Об этом в интервью РИА заявил находящийся с визитом в Российской Федерации глава германо-российской группы в правительстве Германии Робби Шлунд.
Берлин должен отстаивать свои интересы и не позволять шантажировать себя, отметил немецкий депутат.
Отметим, что германо-российская группа пробудет в РФ с визитом до 21 июня включительно.
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