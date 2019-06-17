Немецкий депутат обвинил США в шантаже Германии из-за "Северного потока-2"

Внешняя политика США, которые шантажируют Германию из-за строительства магистрального газопровода "Северный поток-2", противоречит отношениям двух суверенных государств.



Посол США вновь пригрозил Германии санкциями за «Северный поток — 2» / Новости от 03.05.2019 18:30

Об этом в интервью РИА заявил находящийся с визитом в Российской Федерации глава германо-российской группы в правительстве Германии Робби Шлунд.

Берлин должен отстаивать свои интересы и не позволять шантажировать себя, отметил немецкий депутат.

Отметим, что германо-российская группа пробудет в РФ с визитом до 21 июня включительно.