Действующий президент Венесуэлы Николас Мадуро заключил в мае текущего года с Российской Федерацией оборонный контракт на сумму в 209 миллионов долларов.
Об этом в своем аккаунте в социальной сети Twitter написал помощник президента Соединенных Штатов Америки по вопросам национальной безопасности Джон Болтон.
По мнению специалиста, это крайне неэффективное распоряжение ресурсами латиноамериканской страны. Пока народ Венесуэлы голодает, написал Джон Болтон, Каракас тратит огромную сумму денег с целью купить поддержку Москвы.
Ранее "Правда.Ру" писала о том, Николас Мадуро призвал иностранных инвесторов вкладывать деньги в горное дело Венесуэлы.
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