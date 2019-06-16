Депутаты Чехии предложили объявить 21 августа "Днем памяти жертв вторжения"

В Чехии предложили объявить 21 августа "Днем памяти жертв вторжения" войск государств-участниц Организации Варшавского договора в 1968 году в Чехословакию.



Август 1968: хроника советского вторжения в Чехословакию / Новости от 21.08.2018 20:50

С такой инициативой выступили депутаты нижней палаты чешского парламента.

Примечательно, что в число депутатов, выступивших за введение "Дня памяти жертв вторжения", не вошли представители Коммунистической партии.

Теперь законодательную инициативу рассмотрит правительство восточноевропейской страны.

Отметим, что она стала реакцией на подготовленный ранее депутатами от фракции КПРФ в Государственной думе Российской Федерации законопроект "О распространении статуса ветерана боевых действий на военнослужащих Вооруженных сил СССР, направлявшихся в Чехословакию в августе 1968 года в составе войск Варшавского договора".

Напомним, что 21 августа 1968 года произошел ввод войск стран Варшавского договора — Албании, Болгарии, Венгрии, ГДР, Польши, Румынии и СССР — в Чехословакию.

Ранее "Правда.Ру" писала о том, что компания из США не поместила СССР на монету о победителях во Второй мировой.

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