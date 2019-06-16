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Источник Правда.Ру

Мэр Риги назвал сторонников сноса памятника Освободителям Риги "дикарями"

Мир » Бывший СССР » Прибалтика print

Действующий мэр Риги Дайнис Турлайс в резкой форме раскритиковал решение Сейма Латвии продолжить рассмотрение народной инициативы о сносе памятника Освободителям Риги.


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Глава столицы постсоветской республики сравнил инициаторов сноса с дикарями, жизнь и быт которых изучал еще в школе. Дайнис Турлайс посетовал, что считал, будто люди подобного толка уже давно исчезли, но они — граждане Латвии и представители власти — доказывают обратное.

Напомним, что в минувший четверг Сейм Латвии большинством голосов поддержал дальнейшее рассмотрение инициативы граждан постсоветской республики о сносе памятника Освободителям Риги.

Отметим, что за снос монумента выступили более 10 тысяч граждан страны.

Примечательно, что и бывший мэр Риги Нил Ушаков, подобно нынешнему главе столицы, выступал против сноса памятника Освободителям Риги.

Ранее "Правда.Ру" писала о том, что в Латвии обвинили в своей низкой рождаемости Россию.

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Темы мэр рига латвия власть монумент памятник прибалтика
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