Действующий мэр Риги Дайнис Турлайс в резкой форме раскритиковал решение Сейма Латвии продолжить рассмотрение народной инициативы о сносе памятника Освободителям Риги.
Глава столицы постсоветской республики сравнил инициаторов сноса с дикарями, жизнь и быт которых изучал еще в школе. Дайнис Турлайс посетовал, что считал, будто люди подобного толка уже давно исчезли, но они — граждане Латвии и представители власти — доказывают обратное.
Напомним, что в минувший четверг Сейм Латвии большинством голосов поддержал дальнейшее рассмотрение инициативы граждан постсоветской республики о сносе памятника Освободителям Риги.
Отметим, что за снос монумента выступили более 10 тысяч граждан страны.
Примечательно, что и бывший мэр Риги Нил Ушаков, подобно нынешнему главе столицы, выступал против сноса памятника Освободителям Риги.
Ранее "Правда.Ру" писала о том, что в Латвии обвинили в своей низкой рождаемости Россию.
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