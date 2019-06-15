Президент США Дональд Трамп написал в Twitter, что экономику США ожидает крах, если он не одержит победу на выборах президента в 2020 году. Американский лидер отметил, что "экономика Трампа" бьет все рекорды, и большинство рекордов еще впереди.
"Если на выборах президента в 2020 году я потерплю поражение, то Америку ожидает такой экономический кризис, которого страна ранее не видела. Давайте вместе сохраним Америку великой", - написал Трамп в Twitter.
Напомним, "Правда.Ру" рассказывала о том, что экономические эксперты спрогнозировали победу Дональда Трампа на президентских выборах 2020 года. Экономисты ссылаются на модель, которая использовалась при подсчете шансов на избрание Барака Обамы, в которой учитывались темпы роста внутреннего валового продукта и инфляции.
Читайте также:
Трамп раскритиковал мэра Нью-Йорка и назвал его худшим мэром в истории США
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google
Когда произошла чернобыльская трагедия, конечно же, начали искать виноватых. Многие, испугавшись, стали перекладывать ответственность на другого, а вот академик Легасов принял огонь на себя, хотя он не был виновен в случившемся. И это стоило ему жизни. Рассказом об этом отважном и благородном ученом "Правда.Ру" завершает цикл "Драмы науки".
Конфликт между Чечней и Дагестаном по поводу границ этих субъектов продолжает развиваться - и стороны, кажется, сознательно идут на его эскалацию.
Депутат Госдумы Олег Нилов предложил приравнять преступления, совершаемые людьми в погонах с использованием своего служебного положения, к госизмене.