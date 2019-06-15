Трамп спрогнозировал беспрецедентный обвал рынка в случае своего проигрыша на выборах в 2020 году

Президент США Дональд Трамп написал в Twitter, что экономику США ожидает крах, если он не одержит победу на выборах президента в 2020 году. Американский лидер отметил, что "экономика Трампа" бьет все рекорды, и большинство рекордов еще впереди.



Противостояние Трампа и демократов может вызвать экономический кризис в США / Новости от 10.01.2019 17:56

"Если на выборах президента в 2020 году я потерплю поражение, то Америку ожидает такой экономический кризис, которого страна ранее не видела. Давайте вместе сохраним Америку великой", - написал Трамп в Twitter.

Напомним, "Правда.Ру" рассказывала о том, что экономические эксперты спрогнозировали победу Дональда Трампа на президентских выборах 2020 года. Экономисты ссылаются на модель, которая использовалась при подсчете шансов на избрание Барака Обамы, в которой учитывались темпы роста внутреннего валового продукта и инфляции.

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