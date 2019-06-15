У православного храма в Швеции взорвалась бомба

Ночью 14 июня самодельное взрывное устройство взорвалось в пригороде Стокгольма возле храма Сирийской православной церкви. В это время в здании никого не было, поэтому никто не пострадал. У здания повреждены двери и выбиты стекла, а звук взрыва был слышен за сотни метров.



В результате взрыва в Стокгольме погиб один человек...

Примечательно, что это уже второй взрыв возле этой церкви за последний год. В сентябре 2018 года у этого же храма также сработало самодельное взрывное устройство. После взрыва прихожане хотели поставить дорогостоящую систему видеонаблюдения, но видимо им не хватило средств.

Напомним, "Правда.Ру" рассказывала о том, что в этот же день восемь кенийских полицейских погибли, подорвавшись на мине около сомалийской границы.

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