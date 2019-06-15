Президент Украины Владимир Зеленский провел встречу с предпринимателями в Мариуполе, на которой рассказал об иностранных инвестициях в инфраструктуру Донбасса. Встреча президента с представителями бизнеса прошла в мультихабе Spalah. Зеленский также отметил важность малого и среднего бизнеса для экономики страны.
"Малый и средний бизнес - это кровь нашей экономики. Все, что нужно правительству - это обеспечить развитие бизнеса. Мы уже готовим реформаторские законопроекты, которые смогут дать малому и среднему бизнесу основу для устойчивого развития и роста", - сообщил президент.
"Также я неоднократно поднимал вопрос об инвестициях в инфраструктуру Донбасса с многими иностранными инвесторами. И в скором времени мы сможем получить от них средства на развитие инфраструктуры", - рассказал Зеленский.
Напомним, "Правда.Ру" рассказывала о том, что Владимир Зеленский обратился к депутатам Верховной Рады с благодарностью за то, что они в своей работе продолжают "пробивать дно".
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