Министр иностранных дел Великобритании Джереми Хант допустил участие иранских военнослужащих в атаке на танкеры в Оманском заливе. Дипломат утверждает, что Иран уже не в первый раз нападает на нефтяные танкеры.
"После изучения всех деталей произошедшего мы пришли к выводу, что одна из структур вооруженных сил Ирана могла принимать участие в атаке на два нефтяных танкера в Оманском заливе. Речь идет о Корпусе стражей исламской революции", - заявил Хант.
Великобритания призвала Иран прекратить нарушать международные нормы гражданского судоходства. Британский дипломат уточнил, что танкеры и гражданские суда должны безопасно проходить через международные воды.
Напомним, "Правда.Ру" рассказывала о покушении на высокопоставленных чиновников Корпуса стражей исламской революции.
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