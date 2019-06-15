МИД Великобритании поддержал обвинения США в адрес Ирана

Министр иностранных дел Великобритании Джереми Хант допустил участие иранских военнослужащих в атаке на танкеры в Оманском заливе. Дипломат утверждает, что Иран уже не в первый раз нападает на нефтяные танкеры.



Танкеры подверглись нападению в Оманском заливе — в экипаже могут быть россияне / Новости от 13.06.2019 12:11

"После изучения всех деталей произошедшего мы пришли к выводу, что одна из структур вооруженных сил Ирана могла принимать участие в атаке на два нефтяных танкера в Оманском заливе. Речь идет о Корпусе стражей исламской революции", - заявил Хант.

Великобритания призвала Иран прекратить нарушать международные нормы гражданского судоходства. Британский дипломат уточнил, что танкеры и гражданские суда должны безопасно проходить через международные воды.

Напомним, "Правда.Ру" рассказывала о покушении на высокопоставленных чиновников Корпуса стражей исламской революции.

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