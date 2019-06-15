14-летний Исайя Такетт всю жизнь хотел побывать в Диснейленде, но у него семьи не было денег на такую поездку. Но ему повезло и в этом году он все-таки исполнил свою мечту. Более того, у него было столько денег, что он организовал поездку в Диснейленд для всей семьи.
Все началось со школьного выпускного, когда Такетт испек несколько кексов. Мальчику пришлось это сделать, поскольку в городе закрылась пекарня и купить кексы просто не было возможности. Одноклассники и преподаватели высоко оценили труд мальчика. Тогда Такетт решил заняться небольшим бизнесом. Он купил различные ингредиенты и начал делать кексы на заказ.
Дело оказалось не таким уж легким. Один раз мальчику заказали 750 кексов и ему пришлось делать их всего за два дня. Свои кексы он продавал по 20 долларов за 12 штук и уже за год смог накопить достаточную сумму для поездки всей семьи в Диснейленд.
Напомним, "Правда.Ру" рассказывала о том, что в России планируют открыть собственный Диснейленд.
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