Бывший министр иностранных дел Великобритании, а ныне главный кандидат на пост премьер-министра Борис Джонсон признался в том, что употреблял кокаин. Журналисты спросили его, принимал ли он наркотики, и политик рассказал, что делал это когда ему было 19 лет.
Затем его спросили, принимал ли он наркотические вещества с того времени. Джонсон ответил, что с 19-летнего возраста больше не экспериментировал с наркотиками. Примечательно, что аналогичный вопрос Джонсону задавали на пресс-конференции днем ранее - 13 июня, однако тогда политик проигнорировал его.
Напомним, "Правда.Ру" рассказывала о том, что Борис Джонсон продает свой таунхаус в центре Лондона.
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