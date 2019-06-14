Индия повысит пошлины на американские товары

Власти Индии хотят повысить пошлины на американские товары в связи с недавним решением Дональда Трампа отобрать все торговые привилегии у страны. Президент США решился на такой поступок из-за того, что Индия собирается приобрести у России комплексы C-400.



Торговая война: США и Китай ввели обоюдные пошлины на импортные товары / Новости от 24.09.2018 14:58

Индийские власти сообщили, что давно хотели принять это решение, но почему-то откладывали его. Однако теперь в министерстве торговли и промышленности Индии все-таки приняли решение.

В США отмечали, что хотят продолжить диалог с индийскими властями, чтобы отговорить их от приобретения российских комплексов C-400.

Напомним, "Правда.Ру" рассказывала о Турции, где наблюдается похожая ситуация. Турецкие власти заключили сделку с Россией на приобретение комплексов C-400. В свою очередь, США пытается всеми силами противостоять этой сделке, но Тайип Эрдоган заявил, что сделку "невозможно отменить".

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