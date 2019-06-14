Луценко сообщил о задержании экс-главы ЦИК ДНР

Генпрокурор Украины Юрий Луценко сообщил о задержании Романа Лягина, который занимал должность главы ЦИК ДНР, а также участвовал в организации референдума. При этом, Луценко не раскрыл подробности задержания Лягина. Ему инкриминируют государственную измену.



СБУ подтвердила, что давший пресс-конференцию в Москве Прозоров являлся их сотрудником / Новости от 25.03.2019 16:01

В 2016 году глава Донецкой народной республики освободил Лягина от должности руководителя Центральной избирательной комиссии за систематическое нарушение трудовой дисциплины, а также деятельность с целью обогащения. Как именно Роман Лягин оказался на Украине - также неизвестно.

Напомним, "Правда.Ру" рассказывала о том, что СБУ задержала гражданина России по подозрению в избиении сотрудников службы госбезопасности.

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