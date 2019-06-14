Генпрокурор Украины Юрий Луценко сообщил о задержании Романа Лягина, который занимал должность главы ЦИК ДНР, а также участвовал в организации референдума. При этом, Луценко не раскрыл подробности задержания Лягина. Ему инкриминируют государственную измену.
В 2016 году глава Донецкой народной республики освободил Лягина от должности руководителя Центральной избирательной комиссии за систематическое нарушение трудовой дисциплины, а также деятельность с целью обогащения. Как именно Роман Лягин оказался на Украине - также неизвестно.
Напомним, "Правда.Ру" рассказывала о том, что СБУ задержала гражданина России по подозрению в избиении сотрудников службы госбезопасности.
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