Зеленский: моя задача - остановить войну в Донбассе

Президент Украины Владимир Зеленский в ходе встречи с действующим председателем ОБСЕ и министром иностранных дел Словакии Мирославом Лайчаком назвал своей главной задачей на посту главы государства - прекращение войны в Донбассе.



Эксперт рассказал, на что идут деньги Зеленского в Донбассе / Новости от 24.01.2019 15:19

"Для меня это самая главная цель - остановить войну, остановить огонь, вернуть наших заложников домой", - передает его слова агентство ТАСС.

Глава государства добавил, что со своей стороны Украина будет осуществлять шаги для начала переговорного процесса в рамках минского формата. В качестве позитивного примера он привел назначение представителем Украины в трехсторонней контактной группе второго президента Леонида Кучму.