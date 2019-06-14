Президент Украины Владимир Зеленский в ходе встречи с действующим председателем ОБСЕ и министром иностранных дел Словакии Мирославом Лайчаком назвал своей главной задачей на посту главы государства - прекращение войны в Донбассе.
"Для меня это самая главная цель - остановить войну, остановить огонь, вернуть наших заложников домой", - передает его слова агентство ТАСС.
Глава государства добавил, что со своей стороны Украина будет осуществлять шаги для начала переговорного процесса в рамках минского формата. В качестве позитивного примера он привел назначение представителем Украины в трехсторонней контактной группе второго президента Леонида Кучму.
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