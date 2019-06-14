В Берлине была создана специальная следственная группа для противодействия криминальным элементам с территории бывшего СССР. Об этом сообщила пресс-секретарь профсоюза полиции Берлина Беньямин Ендро.
Группа была сформирована в связи с особыми отличительными чертами выходцев из стран бывшего СССР. По словам Ендро, кавказцы отличаются высокой сплоченностью. При этом, они всегда готовы применить силу, чтобы отстоять свои интересы, а уровень уважения к власти и государственным органам у них минимален.
Ендро рассказал, что в европейском криминальном мире кавказцы имеют очень высокий авторитет из-за своего опыта и жестокости. Пресс-секретарю профсоюза берлинской полиции известен случай, когда шесть лиц кавказской национальности смогли "уложить на землю" более двадцати арабов из преступного клана.
Напомним, "Правда.Ру" рассказывала о результатах облавы российских спецслужб в одном из общежитий столичного вуза. Силовые структуры изъяли у жителей общежития кавказской национальности поддельные удостоверения, оружие, а также другие запрещенные предметы.
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