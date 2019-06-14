Президент Туркмении Гурбангулы Бердымухамедов в ходе внеплановой проверки вооруженных сил страны продемонстрировал свои навыки стрельбы по мишеням из пистолета, управляя велосипедом.
Как пишет издание "Туркменистан: золотой век", после полуночи глава государства отдал приказ привести отдельные подразделения в состояние боевой готовности. По тревоге в учебную зону были направлены самолеты и вертолеты ВВС Туркмении.
После учений президент решил показать свои навыки стрельбы. Он сел на велосипед и расстрелял три мишени. "Четко попадая в мишени, туркменский лидер еще раз продемонстрировал свою физическую подготовку и мастерство, подав для военнослужащих, в особенности молодежи, образцовый пример", - пишет издание.
Ранее глава государства неоднократно учил генералов стрельбе и метанию ножей, играл на гитаре и пианино, участвовал в скачках, дрифтовал на автомобиле и даже читал рэп про счастливого жеребенка.
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