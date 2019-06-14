Спецназ вооруженных сил Великобритании будет наделен новыми полномочиями для противодействия России и другим странами из-за снижения активности террористических группировок.
Как пишет британское издание The Guardian, в скором времени правительство страны рассмотрит обновленную Концепция специальных операций. В ее основе лежит утверждение о том, что современные методы войны все меньше включают в себя обычные боевые действия.
Ранее британский посол Лори Бристоу заявил о желании Лондона стабилизировать отношения с Россией. В качестве позитивного примера он пример встречу первого заместителя министра иностранных дел России Владимира Титова с министром по делам Европы Аланом Дунканом на конференции по безопасности в Мюнхене.
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Так называемая Хартия свободы запрещает в Грузии все "коммунистическое", в том числе Иосифа Сталина. О ситуации в Грузии "Правде.Ру" рассказал эксперт.
Конфликт между Чечней и Дагестаном по поводу границ этих субъектов продолжает развиваться - и стороны, кажется, сознательно идут на его эскалацию.
Депутат Госдумы Олег Нилов предложил приравнять преступления, совершаемые людьми в погонах с использованием своего служебного положения, к госизмене.