The Guardian: британский спецназ наделят полномочиями для противодействия России

Спецназ вооруженных сил Великобритании будет наделен новыми полномочиями для противодействия России и другим странами из-за снижения активности террористических группировок.



Британия учится воевать против России

Как пишет британское издание The Guardian, в скором времени правительство страны рассмотрит обновленную Концепция специальных операций. В ее основе лежит утверждение о том, что современные методы войны все меньше включают в себя обычные боевые действия.

Ранее британский посол Лори Бристоу заявил о желании Лондона стабилизировать отношения с Россией. В качестве позитивного примера он пример встречу первого заместителя министра иностранных дел России Владимира Титова с министром по делам Европы Аланом Дунканом на конференции по безопасности в Мюнхене.