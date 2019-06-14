Турция пообещала ответ США в случае санкций из-за С-400

Глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу анонсировал "ответные меры" в случае введения США санкций против Турции за покупку российских систем C-400. На заявление руководителя внешнеполитического ведомства резко отреагировали финансовые рынки.



Глава МИД Турции рассказал, почему страна купила российские С-400 / Новости от 02.12.2018 08:30

Курс турецкой лиры упал до минимального показателя за последние две недели - 5,9075 к доллару. Ранее Вашингтон предупреждал Анкару об исключении из программы самолетов F-35 в случае проведении сделки с Россией на покупку систем C-400. Тогда Чавушоглу пояснил турецкой прессе, что отменить заказ на C-400 невозможно.

Напомним, "Правда.Ру" рассказывала о заявлении турецкого лидера Тайипа Эрдогана по вопросу покупки российских систем C-400. По словам президента, правительство страны не собирается отказываться от сделки с Российской Федерацией.

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