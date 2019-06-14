Избрание президентом Украины Владимира Зеленского позволит наладить отношения США с Россией, а также является важным шагом для мирного урегулирования конфликта в Донбассе. Такое мнение высказал советник президента США по вопросам национальной безопасности Джон Болтон.
"Мы встретились сегодня с представителем США по вопросам Украины Куртом Волкером и согласились, что избрание президента Зеленского создает новую возможность для мира в Донбассе, что является ключевым шагом для налаживания отношений США и России", - написал Болтон на своей странице в Twitter.
Представитель Белого дома добавил, что Россия со своей стороны также должна внести вклад и "участвовала в этом серьезно".
Ранее "Правда.Ру" писала о том, что глава политического совета партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" Виктор Медведчук уверен в том, что президент Украины Владимир Зеленский не стремится разрешить конфликт в Донбассе мирным путем.
Напомним, что соглашения по мирному урегулированию конфликта в Донбассе предусматривает не только прекращение огня, амнистию и отвод вооружений, но и проведение конституционной реформы на Украине. Киев отказывается выполнять политические пункты соглашения, поскольку до сих пор не решены некоторые вопросы безопасности.
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