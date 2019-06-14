Путин предоставил российское гражданство двум потомкам флорентийской аристократии

Президент России Владимир Путин предоставил российское гражданство двум представительницам старинной флорентийской аристократической семьи Строцци.



Владимир Путин упростил процесс получения российского гражданства / Новости от 31.10.2018 15:08

Соответствующий документ опубликован на портале правовой информации. Гражданство России получили княжны Ирина Луиза и Наталия Констанца Строцци Майорка Ренци - потомки русских эмигрантов и итальянских аристократов.

"Это замечательная новость, мы очень рады", - прокомментировала новость о президентском указе Наталья, передает агентство ТАСС.

Обе девушки хорошо говорят на русском языке. Семья Строцци занимается распространением русской культуры на Апеннинах. При их непосредственной поддержке во Флоренции прошло несколько крупных художественных выставок из российских музеев.