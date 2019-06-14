Американские аналитики обеспокоены негативным отношением к США в Европе

Эксперты американской аналитической организации "Атлантический совет" обеспокоены "тревожной тенденцией" усиления негативного отношения жителей стран Центральной Европы по отношению к США.



Американцы отказываются считать Россию врагом США / Новости от 01.02.2019 23:21

Несмотря на улучшение отношения европейцев к НАТО, беспокойство вызывает повышающийся негатив в сторону Соединенных Штатов. Такая тенденция может быть результатом "российской дезинформации", считают специалисты американского центра.

"Несмотря на то, что все страны региона являются членами НАТО, 23% в среднем рассматривают США как вероятную угрозу. Еще хуже то, что в Болгарии и Словакии больше людей считают, что США представляют большую угрозу для их стран, чем Россия", - отмечается в исследовании.

По словам директора Центра геополитических экспертиз Валерия Коровина, документ "Атлантического совета" говорит о страхе Вашингтона потерять контроль над регионом.

"Они мыслят в логике противостояния двух типов цивилизаций: атлантической линии, центром которой являются США, и евразийской - в ее центре находится Россия", - сказал он в интервью телеканалу RT.