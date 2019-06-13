Пользователи Сети высмеяли Украину за отказ посылать военные корабли в Керченский пролив

Глава Генштаба ВСУ Украины Руслан Хомчак отметил, что в стране "нет столько украинцев", чтобы рисковать ими и отправлять в Керченский пролив. Пользователи социальных сетей не удивились такому "самостоятельному" решению Киева.



Керченский пролив закрыли из-за провокаций ВМС...

В адрес военного командования Украины сразу же были адресованы множество шуток от пользователей. В частности, некоторые предположили, что у страны просто кончились военные корабли, поэтому посылать моряков в Керченский пролив не на чем.

Некоторые решили перефразировать высказывание главы Генштаба ВСУ примерно таким образом: "Больше в Украине нет идиотов, чтобы идти на Россию в ржавых корытах".

Напомним, "Правда.Ру" рассказывала об обещании министра обороны Украины Степана Полторака и дальше пользоваться Керченским проливом.

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