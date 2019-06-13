Глава Генштаба ВСУ Украины Руслан Хомчак отметил, что в стране "нет столько украинцев", чтобы рисковать ими и отправлять в Керченский пролив. Пользователи социальных сетей не удивились такому "самостоятельному" решению Киева.
В адрес военного командования Украины сразу же были адресованы множество шуток от пользователей. В частности, некоторые предположили, что у страны просто кончились военные корабли, поэтому посылать моряков в Керченский пролив не на чем.
Некоторые решили перефразировать высказывание главы Генштаба ВСУ примерно таким образом: "Больше в Украине нет идиотов, чтобы идти на Россию в ржавых корытах".
Напомним, "Правда.Ру" рассказывала об обещании министра обороны Украины Степана Полторака и дальше пользоваться Керченским проливом.
Читайте также:
Украина готовит новую провокацию в Керченском проливе
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google
Как бороться с плохим состоянием сосудов, рассказывает хирург-флеболог московского Центра флебологии Дмитрий Алексеевич СОСИНСКИЙ. Синяки могут оказаться следствием заболевания крови. Правда, тогда они во множестве рассыпаны по всему телу. Но если появляются только на ногах, а с ними соседствуют мелкие капиллярные разводы в виде сеточек или паутинок, то можно предположить, что дело именно в сосудах. Так начинается варикозное расширение вен.
Конфликт между Чечней и Дагестаном по поводу границ этих субъектов продолжает развиваться - и стороны, кажется, сознательно идут на его эскалацию.
Пенсионная реформа привела к всплеску протестных настроений, считает уполномоченный по правам человека.