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Пользователи Сети высмеяли Украину за отказ посылать военные корабли в Керченский пролив

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Глава Генштаба ВСУ Украины Руслан Хомчак отметил, что в стране "нет столько украинцев", чтобы рисковать ими и отправлять в Керченский пролив. Пользователи социальных сетей не удивились такому "самостоятельному" решению Киева.


Керченский пролив закрыли из-за провокаций ВМС...

В адрес военного командования Украины сразу же были адресованы множество шуток от пользователей. В частности, некоторые предположили, что у страны просто кончились военные корабли, поэтому посылать моряков в Керченский пролив не на чем.

Некоторые решили перефразировать высказывание главы Генштаба ВСУ примерно таким образом: "Больше в Украине нет идиотов, чтобы идти на Россию в ржавых корытах".

Напомним, "Правда.Ру" рассказывала об обещании министра обороны Украины Степана Полторака и дальше пользоваться Керченским проливом.

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Темы всу корабли украина соцсети керченский пролив
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Пользователи Сети высмеяли Украину за отказ посылать военные корабли в Керченский пролив
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