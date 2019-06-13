Володин: Россия выйдет из ПАСЕ, если ее лишат полномочий

Спикер Госдумы РФ Вячеслав Володин сообщил, что Россия оставляет за собой право покинуть Парламентскую ассамблею Совета Европы, если ее делегацию лишат полномочий. Политик заявил, что соответствующее требование будет содержаться в заявке российской делегации на участие в ПАСЕ.



ПАСЕ предлагает России сформировать делегацию и заплатить взнос / Новости от 11.04.2019 00:43

Напомним, "Правда.Ру" рассказывала о том, что генеральный секретарь Совета Европы Турбьёрн Ягланд считает необходимым полностью восстановить права России в Парламентской ассамблее Совета Европы (ПАСЕ), поскольку это снизит общую напряженность на континенте и поспособствует сплочению организации.

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