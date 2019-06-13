Спикер Госдумы РФ Вячеслав Володин сообщил, что Россия оставляет за собой право покинуть Парламентскую ассамблею Совета Европы, если ее делегацию лишат полномочий. Политик заявил, что соответствующее требование будет содержаться в заявке российской делегации на участие в ПАСЕ.
Напомним, "Правда.Ру" рассказывала о том, что генеральный секретарь Совета Европы Турбьёрн Ягланд считает необходимым полностью восстановить права России в Парламентской ассамблее Совета Европы (ПАСЕ), поскольку это снизит общую напряженность на континенте и поспособствует сплочению организации.
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Как бороться с плохим состоянием сосудов, рассказывает хирург-флеболог московского Центра флебологии Дмитрий Алексеевич СОСИНСКИЙ. Синяки могут оказаться следствием заболевания крови. Правда, тогда они во множестве рассыпаны по всему телу. Но если появляются только на ногах, а с ними соседствуют мелкие капиллярные разводы в виде сеточек или паутинок, то можно предположить, что дело именно в сосудах. Так начинается варикозное расширение вен.
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