Совет США по географическим названиям переименовал столицу Украины

Совет Соединенных Штатов Америки по географическим названиям изменил написание названия столицы Украины.



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Об этом на своей официальной странице в социальной сети Facebook сообщает посольство Украины в Вашингтоне.

Отныне, согласно предоставленной информации, столица Украины на английском языке будет писаться не Kiev, а Kyiv.

Примечательно, что на необходимости изменить написание названия столицы постсоветской республики настоял посол Украины в США Валерий Чалый.