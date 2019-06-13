Совет Соединенных Штатов Америки по географическим названиям изменил написание названия столицы Украины.
Об этом на своей официальной странице в социальной сети Facebook сообщает посольство Украины в Вашингтоне.
Отныне, согласно предоставленной информации, столица Украины на английском языке будет писаться не Kiev, а Kyiv.
Примечательно, что на необходимости изменить написание названия столицы постсоветской республики настоял посол Украины в США Валерий Чалый.
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Как бороться с плохим состоянием сосудов, рассказывает хирург-флеболог московского Центра флебологии Дмитрий Алексеевич СОСИНСКИЙ. Синяки могут оказаться следствием заболевания крови. Правда, тогда они во множестве рассыпаны по всему телу. Но если появляются только на ногах, а с ними соседствуют мелкие капиллярные разводы в виде сеточек или паутинок, то можно предположить, что дело именно в сосудах. Так начинается варикозное расширение вен.
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