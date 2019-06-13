Додон заподозрил оппозицию в подготовке на него покушения

В связи с политическим кризисом в Молдавии, президент страны Игорь Додон утверждает, что Демократическая партия может организовать его убийство. По информации Додона, оппозиция уже ищет исполнителей для его физического устранения.



Додон рассказал о преодолении кризиса в Молдавии / Новости от 11.06.2019 08:34

На данный момент в Молдавии установился политический кризис из-за фактического двоевластия. Конституционный суд отстранил президента Игоря Додона от должности и передал его полномочия временно исполняющему обязанности главы государства Павлу Филипу.

Президент России Владимир Путин заявил, что поддерживает молдавского лидера Игоря Додона, поскольку он много сделал для своей страны. Также Путин высказался о ситуации в Молдавии, по его мнению, власть в стране захватили олигархи.

Напомним, "Правда.Ру" публиковала эксклюзивное интервью с депутатом парламента Республики Молдова от Партии социалистов Богданом Цырдя, который рассказал о фактическом безвластии в стране.

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