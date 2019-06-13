В связи с политическим кризисом в Молдавии, президент страны Игорь Додон утверждает, что Демократическая партия может организовать его убийство. По информации Додона, оппозиция уже ищет исполнителей для его физического устранения.
На данный момент в Молдавии установился политический кризис из-за фактического двоевластия. Конституционный суд отстранил президента Игоря Додона от должности и передал его полномочия временно исполняющему обязанности главы государства Павлу Филипу.
Президент России Владимир Путин заявил, что поддерживает молдавского лидера Игоря Додона, поскольку он много сделал для своей страны. Также Путин высказался о ситуации в Молдавии, по его мнению, власть в стране захватили олигархи.
Напомним, "Правда.Ру" публиковала эксклюзивное интервью с депутатом парламента Республики Молдова от Партии социалистов Богданом Цырдя, который рассказал о фактическом безвластии в стране.
Читайте также:
Побочный эффект: Молдавия нечаянно вступила в НАТО
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google
Как бороться с плохим состоянием сосудов, рассказывает хирург-флеболог московского Центра флебологии Дмитрий Алексеевич СОСИНСКИЙ. Синяки могут оказаться следствием заболевания крови. Правда, тогда они во множестве рассыпаны по всему телу. Но если появляются только на ногах, а с ними соседствуют мелкие капиллярные разводы в виде сеточек или паутинок, то можно предположить, что дело именно в сосудах. Так начинается варикозное расширение вен.
Всего в акции приняли участие около 1200 человек, уточняют в столичной полиции.
Пенсионная реформа привела к всплеску протестных настроений, считает уполномоченный по правам человека.