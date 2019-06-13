В Крыму предлагают созвать международный трибунал из-за провокации в Керченском проливе

Руководитель рабочей группы по международно-правовым вопросам при постоянном представительстве Крыма при президенте Александр Молохов предлагать созвать на территории полуострова международный трибунал для рассмотрения подробностей провокации в Керченском проливе. Речь идет об инциденте, который произошел в ноябре 2018 года.



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Молохов призывает международное сообщество дать единую оценку украинским морякам, которые предприняли попытку без предупреждения пройти через российскую границу на трех военных кораблях. Примечательно, что украинские моряки не реагировали на предупреждения российских пограничников.

Александр Молохов не исключил, что Россия будет вынуждена направить иск в Международный трибунал ООН в Гааге.

Напомним, "Правда.Ру" публиковала эксклюзивное мнение эксперта Российского совета по международным делам, члена Объединенной евразийской экспертной сети Александра Гущина относительно инцидента в Керченском проливе. По мнению Гущина, Керченский кризис мог перерасти в войну.

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